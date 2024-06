Alcaraz grijpt titel op Roland Garros in intense vijfsetter tegen Zverev

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst in zijn loopbaan de titel op Roland Garros gewonnen. De 21-jarige Spanjaard versloeg in Parijs de Duitser Alexander Zverev in een wisselvallige en intense finale met 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Alcaraz heeft nu een grandslamtitel gewonnen op drie verschillende baansoorten. Hij was eerder de beste op de US Open in 2022 (hardcourt) en op Wimbledon in 2023 (gras). Op Roland Garros wordt er op gravel gespeeld.

In het toernooi gegroeid

De tennisser uit Murcia begon twee weken geleden vanwege een onderarmblessure met veel twijfels aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De arm liet Alcaraz niet in de steek in Parijs.

De Spanjaard groeide in het toernooi en won onder anderen van Sebastian Korda, Felix Auger-Aliassime en Stefanos Tsitsipas. Alcaraz overleefde daarna in de halve finale een vijfsetter tegen zijn grote Italiaanse rivaal Jannik Sinner.

Alcaraz stijgt door zijn overwinning naar de tweede plaats op de wereldranglijst.

