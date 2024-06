Brouwer en Vedder in hoofdtoernooi Rosmalen; zeven Nederlanders in enkelspel

Het tennistoernooi van Rosmalen bevat komende week liefst zeven Nederlandse deelnemers in het enkelspel. Gijs Brouwer en Eva Vedder haalden zondag via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de het Libéma Open.

Brouwer was op het Brabantse gras in de laatste kwalificatieronde te sterk voor de Chileen Cristian Garin: 6-4, 4-6, 7-6 (3). Garin haalde in 2022 nog de kwartfinales op Wimbledon. Brouwer, de nummer 241 van de wereldranglijst, speelt in de eerste ronde tegen de Tsjech Jakub Mensik (ATP-76).

Later op de dag verzekerde ook Eva Vedder zich van een plek in het hoofdtoernooi. In de laatste kwalificatieronde zag zij de Duitse Eva Lys opgeven. Vedder, de nummer 395 van de wereld, had de eerste set met 6-3 gewonnen.