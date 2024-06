Macron roept nationale verkiezingen uit na radicaal-rechtse zege voor Europa

Spanje-correspondent Miral de Bruijne:

"Een grote winst voor de conservatief-rechtse Partido Popular was al verwacht. Toch werd de afgelopen weken nog verwacht dat de socialistische partij van premier Sánchez de meeste stemmen zou halen. Als deze exitpoll klopt, wordt de PP dus iets groter.

De twee traditionele machtspartijen in Spanje liggen ver voor op het rechtse VOX, dat van 4 naar 6 à 7 zetels gaat.

De opkomst was een stuk lager dan in 2019. Een verklaring kan zijn dat de Europese verkiezingen toen samenvielen met de gemeenteraadsverkiezingen en regionale verkiezingen. Want in 2014 was de opkomst dan weer lager dat vandaag."