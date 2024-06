Exitpolls: Le Pen wint in Frankrijk, Meloni in Italië

Bij de Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen in Duitsland, Italië en vooral Frankrijk flink te winnen.

In Italië is Fratelli d'Italia van premier Meloni volgens de exitpoll van publieke omroep RAI de grootste geworden met 26 tot 30 procent van de stemmen. In 2019 kreeg haar partij nog maar 6,4 procent, maar bij de nationale verkiezingen van 2022 haalde ze 26 procent. Dat goede resultaat wordt dus zeker geconsolideerd.

In het Europees Parlement is Fratelli d'Italia aangesloten bij de conservatieve ECR-fractie. Die fractie liet vanavond weten dat ze bereid is tot samenwerking met voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie. Zij is lid van de christendemocraten, die opnieuw veruit de grootste fractie in het Europees Parlement krijgen.

De PVV van Geert Wilders en de partij van Marine Le Pen horen bij de radicaal-rechtse fractie ID.