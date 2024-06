Exitpoll Duitsland: radicaal-rechtse AfD tweede, Groenen vallen ver terug

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Zoals verwacht zijn de christendemocraten veruit de grootste geworden. Geen enorm verschil met vijf jaar geleden, wel een behoorlijke verbetering ten opzichte van de nationale verkiezingen van 2021.

Met name De Groenen, deel van de onpopulaire Duitse regering, verliezen flink. Dat de SPD vooral ten opzichte van de laatste landelijke verkiezingen flink verliest, is een klap voor bondskanselier Scholz.

Bij de AfD vieren ze de tweede plaats als enorme overwinning; er werd hard gejuicht toen de prognose binnenkwam. De afgelopen weken streden ze met De Groenen en SPD om de tweede plaats. Ze hadden dus ook vierde kunnen worden.

Wat in het algemeen opvalt is dat de opkomst zeer hoog was, de hoogste sinds 1979. Het zal interessant zijn om te zien of kiezers die eerder thuisbleven nu massaal op de AfD hebben gestemd."