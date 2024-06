Exitpoll Duitsland: radicaal-rechte AfD tweede, Groenen vallen ver terug

De conservatieve ÖVP, die in het Europees Parlement is aangesloten bij de christendemocraten, en de sociaaldemocratische SPÖ volgen met elk zo'n 23 procent van de stemmen. In zetels betekent het dat de FPÖ op 6 uitkomt en de ÖVP en de SPÖ beide op 5.

Vijf jaar geleden werd de ÖVP met 34,5 procent van de stemmen nog veruit de grootste, gevolg door de SPÖ met 23,9 procent. De winnaar van vandaag, de FPÖ, was toen derde met 17,2 procent van de stemmen.