Herlings zegeviert na jaar weer in MXGP, met beetje hulp van Prado

Jorge Prado ging in de eerste manche onderuit en viel terug naar de zevende plaats. De Spanjaard liet het er niet bij zitten en reed in de tweede manche van start tot finish vooraan. Daarmee hielp hij Herlings door Tim Gajser achter zich te houden.

Herlings hield uiteindelijk één punt voorsprong op Gajser, die in beide manches tweede werd.

Tweevoudig wereldkampioen Herlings snakte al weken naar zijn eerste grote prijs van dit seizoen. Alsof het zo moest zijn, lukte het dan eindelijk in het Letse zand.

"Twee heel goede starts vandaag, ik reed alsof ik niets te verliezen had", zei Herlings na zijn 104de gewonnen grand prix. "Ik kon lang goed mee, maar inhalen was lastig. Na mijn 103de win ik nu ook mijn 104de hier, dat is mooi. Ik ben er heel blij mee."

Achterstand

Een week nadat hij twaalf maanden geleden in Letland had gewonnen (zijn vierde in acht GP's dat seizoen) sloeg in Duitsland het noodlot toe. Herlings kwam hard ten val in het Duitse Teutschenthal en brak een nekwervel, na een snelle rentree brak hij bij een volgende val ook nog een sleutelbeen.

Na een lange revalidatie begon Herlings dit seizoen met een achterstand op zijn concurrenten. Gajser neemt de leiding in het klassement over van Prado, Herlings staat nog altijd derde, op 68 punten van Gajser.