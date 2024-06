Koeman heeft het liever over hesjes dan haarband: 'Kun je veel uit opmaken'

Dat Koopmeiners en Reijnders maandagavond in Rotterdam in de basis zullen starten is zeker, zo bevestigde Koeman. Voor De Jong komen speelminuten nog te vroeg.

"Ik heb aan de voorkant gezegd dat iedereen minuten krijgt en dat we zoveel mogelijk spelers willen laten spelen. Frenkie de Jong ligt nog steeds op schema. Mensen kunnen advies geven of hij er fysiek klaar voor is. Maar het belangrijkste is Frenkie zelf. Hij moet vrij zijn in zijn hoofd."

Fris

Met Koopmeiners en Reijnders kreeg Koeman er twee spelers bij die een lang maar uitstekend seizoen achter de rug hebben bij respectievelijk Europa League-winnaar Atalanta en AC Milan.

"Ze zijn heel fris", aldus Koeman. "Ze hebben allebei een weekje afstand kunnen nemen. Dat hadden ze nodig, want het was een zwaar seizoen. Acclimatiseren was totaal niet nodig, ze spelen morgen allebei."