Tweede gevonden lichaam in Maas is van vermiste Duitser

Het lichaam dat gisteren bij Lomm in de Maas werd gevonden, is van de 21-jarige Duitser die sinds vorige week zondag werd vermist. Dat meldt de politie.

Vrijdag werd in de Maas al het lichaam gevonden van een Duitser van 22 jaar oud. De twee verdwenen zondag 2 juni in de Maas bij Venlo. De telefoon van een van hen viel in het water en ze sprongen erachteraan.

Een derde man, die de twee te hulp schoot, wist op eigen kracht weer uit de rivier te komen. Naar de twee Duitsers werd meerdere dagen gezocht, onder meer met een sonarboot.