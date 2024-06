Kerk in Ede wekenlang dicht vanwege vlooienplaag door steenmarters

Een kerk in Ede blijft de komende weken gesloten vanwege vlooien. Een aantal steenmarters is recent de kerk binnengedrongen en heeft een vlooienplaag veroorzaakt, schrijft Omroep Gelderland.

De Sionkerk heeft alle diensten voor de komende weken verplaatst naar de Oude Kerk.

Gebeten

De vlooien werden vorige week ontdekt. De kerk zit inmiddels "van voor tot achter" onder de vlooien, zegt beheerder Jacolien Ros. De beheerder is ook gebeten door de insecten. "Er zullen wel meer mensen gebeten zijn door de vlooien, maar die zullen dat misschien niet direct linken aan de kerk", zegt Ros.

De komende week worden de vlooien bestreden door een speciaal bedrijf. "Dat moet een tijd inwerken, daarom duurt het een aantal weken voordat de kerk weer open kan. Ook het dak moet worden schoongemaakt."

De steenmarters hebben zich namelijk onder het dak van de kerk genesteld. De roofdieren mogen niet worden bestreden, omdat ze een beschermde diersoort zijn. Wel probeert de kerk ze weg te jagen.

Overlast

Steenmarters veroorzaken wel vaker overlast. De roofdieren komen niet alleen in de natuur voor, maar ook in dorpen en steden. Daar vestigen ze zich nog wel eens onder daken, in kruipruimtes of spouwmuren. De keutels en urine veroorzaken stankoverlast. Hun nachtelijke gestommel zorgt voor geluidsoverlast.

Steenmarters staan er ook om bekend dat ze zich in auto's nestelen en daar de leidingen kapot knagen.

In 2021 zaten 11.000 huishoudens in Gelderland zonder stroom omdat een steenmarter een hoogspanningsstation was binnengedrongen.