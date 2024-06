Jorgenson geeft alles maar komt net tekort in slotrit: Roglic wint Dauphiné

Ineos actief, Roglic breekt

Voor de andere klassementsrenners was het vervolgens zaak om opnieuw in gang te schieten. Laurens De Plus, de Belg van Ineos, versnelde flink. Remco Evenepoel zat direct in zijn wiel, maar moest toch opnieuw lossen. Het beeld van de vorige bergetappes werd zo herhaald. Voor Roglic leek er dan ook geen vuiltje aan de lucht.

Maar dat veranderde toen De Plus het gat met Ciccone had gedicht. Roglic was zijn meesterknecht Vlasov al kwijtgeraakt en had zelf vervolgens geen antwoord op een nieuwe versnelling van Carlos Rodriguez, de ploeggenoot van De Plus. Rodriguez reed weg, samen met Matteo Jorgenson en Derek Gee. Roglic en Ciccone moesten achtervolgen.