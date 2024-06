3x3-basketballers tonen vorm met World Tour-zege in aanloop naar Olympische Spelen

Onderweg naar de finale rekende Amsterdam af met rivaal Ub uit Servië (18-14). Ub is de nummer één van de wereldranglijst en was vorig jaar nog te sterk voor de Nederlanders in het finale van het eindtoernooi van de World Tour.

Door Lausanne te verslaan in de finale boekte Team Amsterdam de eerste World Tour-zege van dit seizoen. In het Japanse Utsunomiya strandde de ploeg in de halve finales, in Marseille viel het doek in de kwartfinales.

Het toernooi in Mongolië was het derde in een serie van vijftien verspreid over het jaar en de wereld. In oktober strijkt de World Tour neer in Amsterdam, het Finals-toernooi vindt eind november plaats in Hongkong.