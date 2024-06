Norris: 'Als je rijdt om te winnen geeft dat meer zenuwen, maar ook meer motivatie'

Sinds de race in Oostenrijk, in juli vorig jaar, profiteert Norris van een update aan de auto die hem steeds dichter bij de top brengt. "Als alles samenvalt en rijder en team op hun best presteren, heb je de potentie om wereldkampioen te worden", zegt Norris met een klein lachje.

De potentie. Want denken aan de wereldtitel doet hij nog niet, ook al oogt Verstappens Red Bull Racing kwetsbaarder dan in de afgelopen 2,5 jaar. Norris staat op 56 punten achterstand van Verstappen, hij bezet na Charles Leclerc (Ferrari) de derde plek in de WK-stand.

"Ik moet me vooral comfortabel voelen in de auto en niet te veel nadenken over de druk. Met de wereldtitel ben ik niet bezig. Misschien komt dat later."