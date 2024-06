Auto's meegesleurd en stembureaus onbereikbaar na regen in Oostenrijk

De brandweer heeft meerdere mensen gered en kreeg alleen al rond Graz meer dan 800 meldingen. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er geen meldingen zijn van slachtoffers.

Stembureaus onbereikbaar

De overstromingen hebben ook gevolgen voor de Europese verkiezingen. Een aantal stemkantoren is onbereikbaar of ernstig beschadigd. Gemeenten hebben stembureaus verplaatst en borden opgehangen om kiezers daarop te wijzen. Daarnaast zijn de nieuwe locaties via sociale media gecommuniceerd.

Ook de snelweg A9 is afgesloten vanwege grote hoeveelheden modder en puin op de weg. Sommige wegen zijn versperd door omgevallen bomen. Meteorologen melden dat er zaterdag op sommige plekken in korte tijd meer dan 100 millimeter regen is gevallen. Ook voor vandaag wordt er regen verwacht.