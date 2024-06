Hoogspringer Amels probleemloos naar finale op EK in Rome

Amels moet zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. De internationale kwalificatie-eis is 2,33 meter. "Het doel dinsdag is gewoon een goede finale springen. Daarna ga ik kijken hoe ik ervoor sta met het oog op Parijs", blikte de Nederlander vooruit.

De kwalificatie verliep zondag in elk geval goed. "In mijn eerste poging over 2,21 meter, dat is goed. Zo'n kwalificatie is altijd lastig. Er zit veel spanning op. De finale is een ander soort wedstrijd."