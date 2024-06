Van enkelblessure herstellende De Jong traint met Oranje: 'IJsland komt te vroeg'

De Jong was gisteren ook al aanwezig bij een besloten training van Oranje. De Barcelona-speler is herstellende van een enkelblessure en doet nog niet alles mee met de groep.

"Gisteren heeft hij gedeeltelijk meegetraind, vandaag helemaal. Maar we hebben hem wel als neutrale man gebruikt in de partijvorm. Wel centraal, maar nog niet volledig in de duels. Dat gaat de komende dagen gebeuren."

Gisteren zei De Jong te hopen dat hij erbij kan zijn bij de eerste wedstrijd van Nederland op het EK, op 16 juni tegen Polen. "Maar ik kan het moeilijk beloven."

'De Jong blijft erbij'

Koeman is geduldig als het gaat om zijn spelbepaler. "Het belangrijkste is dat Frenkie vrij kan zijn in zijn hoofd. Hij heeft natuurlijk een verleden met deze blessure. Meer dan wie ook kan hij zelf bepalen of hij er klaar voor is."