Yoga in het washok en soms een koude douche: Vollering verkent Touretappes met camper

Het voorjaar was voor Vollerings standaard best een teleurstelling. Ze won de Vuelta, maar memorabele zeges in de voorjaarsklassiekers zaten er niet tussen.

Toch blijft de 27-jarige renster realistisch. "Ik weet dat ik daar goed in vorm was. En ik wist dat het onmogelijk was om een voorjaar te rijden zoals vorig jaar."

Waar rijdt Vollering volgend seizoen?

Vollerings voorjaar stond voor de buitenwereld soms meer in het teken van haar SD Worx-contract en de '1 miljoen' dan de prestaties op de weg. Geruchten over voor welke ploeg Vollering volgend jaar fietst en een astronomisch salaris gingen een eigen leven leiden.

"Mooi om te zien dat er zo veel over gespeculeerd wordt. Het laat zien hoeveel aandacht het vrouwenwielrennen krijgt. Voor mij is het belangrijk dat de wedstrijden gezien worden, daar behalen we de meeste groei mee."