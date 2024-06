Omwonenden bezorgd na groot ongeluk met acht gewonden langs Apeldoorns Kanaal

Omwonenden maken zich ernstig zorgen om de vele ongelukken langs het Apeldoorns Kanaal, zeggen ze tegen Omroep Gelderland. Gisteren raakten acht mensen, onder wie vier minderjarigen, gewond bij een botsing op de weg Kanaal Zuid.

Al jaren wordt er gesteggeld over verkeersmaatregelen op de weg. Nu geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur terwijl de weg volgens omwonenden erg smal is. Elk jaar gebeuren er meerdere ongevallen op de weg langs het kanaal, soms met dodelijke afloop. Van 2014 tot en met 2020 waren er in totaal 100 ongelukken.

Maximumsnelheid

"Wanneer gaat er eindelijk iets gebeuren?", vraagt Marianne Moens, die aan de weg woont, zich af. "Hoeveel zware ongelukken, hoeveel doodrijdingen moeten er nog gebeuren voordat wordt gesnapt dat er haast is bij het verlagen van de maximumsnelheid?"

Moens is lid van het bewonerscollectief Kanaal Zuid Natuurlijk Veilig dat al jaren strijdt voor een lagere maximumsnelheid. Die moet van 80 naar 60 kilometer per uur, vinden zij.

Peter Buter is als verkeersconsulent van Veilig Verkeer Nederland betrokken bij de gesprekken met de gemeente. "De gemeente moet ingrijpen en niet wachten tot er een ongeval gebeurt. Inventariseer waar ongelukken gebeuren, maak de maximumsnelheid 60 kilometer per uur en zet flitspalen neer", zegt hij.

Proef

In 2021 werd de maximumsnelheid bij wijze van proef al tijdelijk teruggedraaid naar 60 kilometer per uur. De proef werd echter vroegtijdig gestaakt, omdat het zou leiden tot te veel vrachtverkeer door Loenen.

De gemeente schakelde een adviesbureau in om onderzoek te doen naar het gevaar van de weg. Het bureau adviseerde een lagere snelheid en een andere inrichting van de weg. De gemeente zegde een snelheidsverlaging vorig jaar definitief toe, maar heeft die nog niet doorgevoerd.

"Eind dit jaar komt er uitsluitsel over hoe de weg wordt aangepakt", zegt locoburgemeester Steven van de Graaf van de gemeente Brummen tegen de regionale omroep. "Ik betreur het ongeluk en het grote aantal slachtoffers enorm." Hij zegt dat de weg "hoog op de prioriteitenlijst" staat.

Oorzaak

Waardoor het ongeluk gistermiddag werd veroorzaakt, is nog onbekend. Duidelijk is dat drie auto's op elkaar botsten. De acht gewonden zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht.