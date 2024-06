Europese titels halve marathon voor Crippa en Grøvdal, bijrol Nederlanders

Ze maakte een fitte indruk en ontdeed zich in de slotfase van de Roemeense van Keniaanse komaf Joan Chelimo Melly, die uiteindelijk 46 seconden moest toegeven.

Grøvdal is een veelzijdige atlete. De drievoudig Europees kampioene op de cross veroverde bij de EK in 2016 in Amsterdam brons op de 10.000 meter. Twee jaar geleden in München voegde ze er bij de EK in München brons op de 3.000 meter steeple chase aan toe.

Luijten beste Nederlandse

Anne Luijten was op de 33ste plaats (1.12.17) de beste Nederlandse. Ze liep in haar ogen een prima race, maar had gehoopt op een betere klassering. "We gingen hier niet voor een goede tijd, maar voor een goede plek. Voor mijn gevoel was het een goede race, maar het Europese niveau is hoog."

Luijten is bezig met de voorbereiding op de olympische marathon in Parijs. De wedstrijd in Rome was waardevol. "Ik heb hier gelopen met ijsblokjes in mijn topje, heb geen last gehad van het drinken. De warmtestrategie werkte goed. Ik weet nu dat ik in Parijs ook in de hitte kan lopen. Ik ga met minder zenuwen naar Parijs."

Jacelyn Gruppen finishte als 42ste in 1.13.26.