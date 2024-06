EK-goud Italiaan Crippa op halve marathon, bijrol Nederlander Tesfu

De Italianen heersen bij de Europese atletiekkampioenschappen in Rome. Yemaneherban Crippa liep zondagochtend naar de Europese titel op de halve marathon. Het was het zesde goud voor een Italiaan bij het evenement in de Italiaanse hoofdstad. De Italianen veroverden ook het goud in de landenwedstrijd bij de mannen.

Crippa, twee jaar geleden in München Europees kampioen op de 10.000 meter, zegevierde in 1.01.03. Zijn landgenoot Pietra Riva maakte het Italiaanse succes compleet door na een lange sprint in Stadio Olimpico de Duitser Amanal Petros te passeren en het zilver op te eisen.

De Nederlander Filemon Tesfu speelde een bijrol. Hij finishte als negentiende in 1.02.42.

De vrouwen gingen een halfuur na de mannenstart op weg voor hun wedstrijd.

(later meer)