Wat eet een atleet? Topwetenschapper helpt TeamNL aan voorsprong richting Parijs

Voor Lavreysen zijn er, net als Klaver, geen vraagtekens meer met betrekking tot voeding of training. De omstandigheden bepalen in hoeverre hij, zoals hij het zelf verwoordt, "suppleert", oftewel in hoeverre hij voedingssupplementen tot zich neemt náást zijn standaard voeding.

Supplementen

Eén van de veelbesproken supplementen van de laatste jaren is natriumbicarbonaat, vergelijkbaar met het natuurlijke zout dat als bakpoeder bijna in elke keuken te vinden is. Lavreysen legt uit: "Het zou het lactaat iets kunnen uitstellen. Waardoor je iets later zou verzuren." Kortom: bakpoeder kan ervoor zorgen dat je de maximale inspanning iets langer kan doortrekken.

Maar er kleeft een nadeel aan. "Je neemt heel veel zout tot je, dus het kan best wel een reactie geven op je maag en darmen. In Tokio wilde ik het proberen, maar had ik last van mijn maag, dus heb ik het niet kunnen gebruiken." En in Tokio, zoals bekend, pakte Lavreysen tweemaal goud en eenmaal brons.

"Je praat over zo'n kleine marginal gain, het is ook niet iets waarvan ik denk: hebben we het niet, dan zijn we kansloos." Maar het kan wel degelijk voordeel geven, zeker in de baansport waarin het vaak om honderdsten van een seconde draait, waardoor het in Parijs wel op het menu staat.