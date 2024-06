Nederlandse cricketers verliezen tweede WK-wedstrijd nipt van Zuid-Afrika

Een nieuwe stunt zat er echter niet in. Oranje begon matig aan bat. Het was vooral aan Sybrand Engelbrecht, die verantwoordelijk was voor 40 van de in totaal 103 Nederlandse runs, te danken dat Nederland niet geheel kansloos was.

De Nederlandse bowlers gingen daarentegen geweldig van start en brachten de spanning met vier snelle wickets weer terug. Maar mede door de sterk spelende ervaren Zuid-Afrikaan David Miller trok Oranje aan het kortste eind.

Aan Nederlandse zijde waren de uitblinkers Vivian Kingma en Logan van Beek.