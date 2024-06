Simons schittert bij Leipzig, maar een basisplaats op het EK is hoogst onzeker

Simons is bij Leipzig, waar hij met acht goals en elf assists zijn naar eigen zeggen beste seizoen ooit draaide, gaandeweg op links gaan spelen. Terwijl Koeman hem vooral rechts posteert, met de vrijheid om vanaf daar te zwerven. De bondscoach kiest voor Cody Gakpo als echte aanvaller op links.

Basisplaats hoogst onzeker

In de Bundesliga heeft Simons, die in de belangstelling staat van Bayern München, meer geslaagde dribbels dan het Duitse supertalent Florian Wirtz. Alleen Bayern München-aanvallers Leroy Sané en Jama Musiala zetten vaker een succesvolle dribbel in dan Simons, de huurling van Paris Saint-Germain.

"Maar het maakt me niet uit op welke positie ik in Oranje speel", zei Simons afgelopen week tactvol in Zeist.

Een basisplaats op het EK is hoogst onzeker. Koeman had al eens openlijk kritiek op het balverlies van Simons in Oranje. Daar hebben ze deze voorbereiding samen over gesproken.