Sylvana Simons stapt uit raad Amsterdam, richt zich op Tweede Kamerverkiezingen

"Bij1 is bijna vier jaar geleden opgericht om in de landelijke politiek een plek aan tafel op te eisen. Dat moment is nu!", zegt ze op Twitter.

Sylvana Simons geeft haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad voor Bij1 op. Ze gaat campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

De ledenvergadering van Bij1 stelde vandaag de kieslijst en het verkiezingsprogramma vast. De partij afficheert zich als de partij met het meest linkse, groene en inclusieve programma van Nederland. "Radicale gelijkwaardigheid" wordt als een van de kernwaarden genoemd.

Simons is zoals verwacht lijsttrekker. De tweede plek op de kieslijst is voor kunstenaar Quinsy Gario. Hij stond aan de wieg van de acties tegen Zwarte Piet. Cultureel antropoloog en hoogleraar Gloria Wekker, schrijfster Anousha Nzume en actrice Romana Vrede zijn lijstduwer.

Denk

Simons trad in 2016 toe tot Denk maar stapte nog hetzelfde jaar met ruzie op. In 2017 begon ze een eigen partij, de voorloper van Bij1. Een poging om in de Tweede Kamer te komen mislukte.

In 2018 kwam de partij met één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. Haar duoraadslid Jazie Veldhuyzen neemt daar haar taken over.