Parijse politie pakt Moldaviërs op voor graffiti met doodskisten

De Parijse politie heeft drie jonge Moldaviërs opgepakt voor het plaatsen van graffiti op gebouwen. In de boodschap wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van Franse inmenging in de oorlog in Oekraïne. Op vrijdag werden in het centraal gelegen zevende arrondissement van de hoofdstad afbeeldingen aangetroffen van doodskisten, met daarbij de tekst 'Franse soldaat in Oekraïne'. Ook waren er teksten in het cyrillische schrift te lezen, dat onder meer gebruikt wordt in Oekraïne en Rusland.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden drie Moldavische jongemannen opgepakt, die stencils bij zich zouden hebben waarmee de graffiti was gezet. Ze worden verdacht van het beschadigen van de openbare ruimte, maar ook van het faciliteren van "buitenlandse inmenging" in Frankrijk. Ze blijven voorlopig vastzitten.

Russische inmenging

Eerder deze week werden er doodskisten gevonden bij de Eiffeltoren, ook met de tekst 'Franse soldaat in Oekraïne'. Volgens de Franse nieuwssite BFMTV zijn zij en andere Franse media eerder deze week benaderd door een zelfverklaard 'Oekraïens kunstenaarscollectief' dat zichzelf 'Mriya' noemt. Dat betekent 'vrede' in het Oekraïens. Deze club zegt achter de actie met de doodskisten te zitten, om zo te ijveren voor vrede tussen Rusland en Oekraïne.

Frankrijk verdenkt Russische veiligheidsdiensten er echter van de doodskisten te hebben neergelegd, om zo weerzin te kweken onder de bevolking tegen de Franse steun aan Oekraïne.

Internationale imago

De Moldavische minister van Buitenlandse Zaken Mihai Popsoi heeft inmiddels via sociale media gesuggereerd dat de betrokkenheid van Moldaviërs bij de graffiti dit weekend ook het werk zijn van buitenlandse mogendheden, "bedoeld om ons internationale imago te schaden". Moldavië heeft te kampen met een pro-Russisch separatistenstaatje, Transnistrië, en wordt regelmatig door Russische politici onder vuur genomen als een gebied dat eigenlijk Rusland toebehoort.