Opnieuw AfD-politici aangevallen in Duitsland

In de Duitse stad Karlsruhe zijn gisteravond twee gemeenteraadsleden van de partij Alternative für Deutschland (AfD) aangevallen. Meerdere gemaskerde mensen vielen de twee aan voor een café in het centrum. De politici zouden met een stok zijn geslagen en raakten lichtgewond, net als drie anderen.

De politie heeft vijf verdachten opgepakt. Enkele aanvallers zijn op de vlucht geslagen.

De lokale afdeling van de rechts-populistische AfD zegt dat er ongeveer tien aanvallers waren en dat het gaat om links-radicalen, maar de politie kan dat niet bevestigen. "Alleen door moedig ingrijpen van veiligheidspersoneel aan de tafel naast ons, kon erger worden voorkomen", laat de partij weten in een verklaring.

De afgelopen tijd zijn er in Duitsland vaker politici aangevallen. Zo raakte in Mannheim een AfD-kandidaat voor de lokale verkiezingen gewond bij een mesaanval. In Aalen werd een CDU-parlementariër geduwd en geslagen en in Dresden werd een SPD-Europarlementariër zwaar mishandeld.