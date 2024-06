Red Bull is overmacht even kwijt, verzucht Verstappen: 'Het loopt niet lekker'

Het seizoen begon voor Verstappen nog zo dominant met klinkende zeges in Bahrein, Saudi-Arabië, Japan en China. Seizoen 2024 leek verder te gaan zoals 2023 geëindigd was. Hij is ook nog de leider in de WK-stand, maar sinds vorige maand is de Red Bull de overmacht kwijt.

In Imola en Monaco, bij de vorige twee grands prix, beklaagde Verstappen zich tijdens de trainingen veel over de afstelling van de auto. Het liep allemaal niet naar wens.

Bovendien kwam de concurrentie dichterbij. Ferrari en McLaren hijgden Verstappen in de afgelopen races in de nek, dit weekeinde mengt ook Mercedes zich in de strijd. Maar niet alleen zijn de anderen sterker geworden, Red Bull zelf zit simpelweg even niet meer in de flow die het team zo lang te pakken had.