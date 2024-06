Zuid-Korea hervat propaganda met luidsprekers na nieuwe ballonnenactie Noord-Korea

Noord-Korea heeft weer ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten, zo meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om 330 ballonnen, waarvan er zo'n 80 in Zuid-Korea zouden zijn aangekomen. De wind stond afgelopen dag gunstig, zo zegt het leger, dus de meeste ballonnen zijn boven zee terechtgekomen. In de ballonnen die op land terechtkwamen, zat onder meer plastic en papieren afval, maar geen gevaarlijke stoffen.

In de afgelopen twee weken stuurde Noord-Korea al twee keer eerder honderden ballonnen tegelijkertijd de grens over, met daaraan zakken met vuilnis en uitwerpselen. Die landden op de grond in Zuid-Korea, zonder slachtoffers te maken. Ze deden dit in reactie een soortgelijke campagne vanuit Zuid-Korea, waarbij ballonnen voorzien van Amerikaans geld, popmuziek en pamfletten tegen Noord-Korea werden gelanceerd en de grens overgestuurd.

Zuid-Korea speelt weer propaganda af richting noorden

Het over en weer sturen van ballonnen leidt tot serieuze spanningen tussen de twee landen. Als reactie op de ballonnen kondigde Zuid-Korea vanochtend aan dat ze weer luidsprekers gaan plaatsen bij hun noordgrens die propaganda af zullen spelen.

Tot april 2018 speelde het land ook al propaganda en K-pop muziek af richting Noord-Korea, maar het stopte daarmee als onderdeel van een verdrag dat de landen sloten in een periode van toenadering. Eerder deze week maakte Seoul al bekend dat ze die militaire overeenkomst opschorten als gevolg van de ballonnen-campagne.

Daardoor kunnen er bijvoorbeeld ook weer militaire oefeningen dichter bij de gedemilitariseerde zone tussen beide landen worden gehouden. Noord-Korea testte onlangs in een keer achttien raketten die kernkoppen kunnen dragen, en uitte daarbij dreigende taal.

Activist

Noord-Korea had gezegd te zullen stoppen met de ballonnen als Zuid-Korea dat ook zou doen. Afgelopen donderdag werden er echter weer tien ballonnen vanuit een Zuid-Koreaans grensplaatsje losgelaten richting de noorderburen. Deze campagne is het werk van de activist Park Sang-hak, die ooit Noord-Korea ontvluchtte en sindsdien probeert om het Noord-Koreaanse regime te destabiliseren. Het dictatoriale regime daar is erop gebrand alle buitenlandse invloeden op zijn burgers te weren.

Sommige Zuid-Koreanen vinden dat acties zoals deze ontmoedigd moeten worden, omdat ze voor onnodige spanningen zorgen met het buurland. Het Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar echter dat Sang-haks acties gezien moeten worden als vrije meningsuiting. Vanuit de overheid wordt hij dus ook niet tegengehouden.