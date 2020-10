FC Groningen gaat probleemloos langs VVV-Venlo en wint met 2-1

FC Groningen heeft zijn goede serie een uitstekend vervolg gegeven. Tegen VVV-Venlo boekte Groningen de derde zege in vier duels. De ploeg van coach Danny Buijs was in eigen huis met 2-1 te sterk voor de Venlonaren.

VVV-coach Hans de Koning had zijn ploeg na de 13-0 oorwassing tegen Ajax op vier plaatsen gewijzigd. Voor doelman Delano van Crooij, Christian Kum, Lukas Schmitz en Torino Hunte waren geen basisplaatsen weggelegd.

De Limburgers konden echter amper een vuist maken tegen een prima spelend Groningen. Daniël van Kaam dacht de thuisploeg op 1-0 te zetten, maar de VAR zag een overtreding van Jorgen Strand Larsen. Niet veel later scoorde Patrick Joosten alsnog met een schot uit de draai.