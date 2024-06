Suriname boekt tegen laagvlieger Anguilla tweede zege in WK-kwalificatie

Kwalificatie

Afgelopen woensdag was Suriname al met 4-1 te sterk voor Saint Vincent en de Grenadines. De ploeg gaat aan de leiding in groep F in de tweede kwalificatieronde en neemt het later op tegen El Salvador en Puerto Rico.

De nummers een en twee van de poules gaan door naar de volgende ronde. In totaal zijn er bij CONCACAF vijf tickets te verdienen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.