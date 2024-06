Van Klinken sluit EK af met tweede zilveren medaille: 'Zo ongelofelijk speciaal'

De strijd om goud zou zaterdagavond in Stadio Olimpico normaliter moeten gaan tussen Elkasevic en Van Klinken. De Kroatische, de laatste zes EK's de sterkste, zette meteen de toon. In haar eerste poging vloog de discus naar 67,04 meter. Daar kwam niemand meer aan.

Medaillekoers

Van Klinken verbeterde zich in de derde poging naar 64,47 en lag daarmee in elk geval op medaillekoers. In haar laatste poging ging het nog verder. Nog voor de landing van de schijf stak ze haar handen al in de lucht. Ze was overtuigd dat ze nog een geweldige worp had afgeleverd en dat klopte. Met 65,99 pakte ze toch nog zilver.

Met haar zilver met de kogel en discus is Van Klinken niet uniek. Ze is in de internationale atletiekwereld wel een van de weinige atletes die de disciplines combineert.

Nederlandse voorganger

In Nederland heeft ze een voorganger met twee medailles bij de genoemde disciplines op één titeltoernooi. Rutger Smith veroverde in 2007 bij de wereldkampioenschappen in Osaka op beide disciplines brons, hoewel hij de plak bij kogelstoten pas later kreeg door een diskwalificatie van een tegenstander.

Bij de vrouwen kwam het al veel eerder voor. De Russische Tamara Press veroverde bijvoorbeeld bij de EK's in 1958 en 1982 medailles bij het kogelstoten en discuswerpen. In 1962 waren dat zelfs twee gouden plakken.

Toch blijft het bijzonder, op twee technische nummers medailles veroveren. "Dit is zeker reden voor een feestje. Ik hoop echt dat het over twee jaar anders is, maar ik heb van deze twee dagen enorm genoten. Bij de laatste poging dacht ik: ik heb nog geen goede poging gehad. Ik hield me voor dat de laatste de beste moest zijn. Dit is een goede afstand op dit moment in het seizoen. Parijs, kom maar op", keek Van Klinken alvast vooruit naar de Olympische Spelen.