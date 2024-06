Visser opnieuw buiten medailles op EK, vijfde in finale 100 meter horden

Na twee vierde plaatsen op rij is Nadine Visser er opnieuw niet in geslaagd bij de Europese kampioenschappen in de buitenlucht een medaille op de 100 meter horden te veroveren. De Nederlands recordhoudster finishte zaterdagavond in Rome in de finale als vijfde in 12,72 seconden.

Dat was wel een beste seizoenprestatie, maar niet snel genoeg om in de buurt te komen van de medailles. De Europese titel ging naar de 23-jarige Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk. Ze won in een kampioenschapsrecord: 12,31 seconden.

In de eindstrijd waren de medailles snel uit het zicht. "Ik had het gevoel dat ik beter in vorm was", keek ze terug op haar race. "Het is in elk geval wel mijn snelste seizoentijd, maar ik had verwacht mee te kunnen strijden om de medailles. Er wordt hier echter bizar hard gelopen."

Maayke Tjin A-Lim haalde de finale niet. Ze bleef in de halve finales steken.