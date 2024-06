Ellen van Dijk breekt enkel: forse streep door olympische voorbereiding

Ellen van Dijk heeft tijdens een trainingskamp in Spanje haar enkel gebroken. De tijdsritspecialiste, die in voorbereiding is op de Olympische Spelen van Parijs, is inmiddels terug in Nederland en zal naar verwachting aankomende week geopereerd worden.

Van Dijk was in Spanje ongelukkig in botsing gekomen met een aanhanger en liep daarbij, naast andere en lichtere schade, de breuk op. De drievoudig wereldkampioene in de race tegen de klok hoopt na de ingreep binnen twee weken de training te hervatten.

De 37-jarige renster van Lidl-Trek was na een absentie van anderhalf jaar (zwangerschap) in maart teruggekeerd in het peloton en had haar zinnen vooral gezet op de olympische tijdrit in Parijs. De nieuwe blessure vormt een forse streep door de voorbereiding.

'Alles op alles'

"Ik baal natuurlijk ontzettend", laat ze via de site van de Wielerunie weten. "Al mijn pijlen zijn gericht op de Spelen en dan is dit het laatste wat je wil. Ik ben in goede handen bij de medische en technische staf van de KNWU en Lidl-Trek en we gaan samen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ik fit aan de start in Parijs verschijn."

"We gaan Ellen zo goed mogelijk ondersteunen in haar weg naar herstel en we bekijken stap voor stap wat de mogelijkheden zijn", houdt ook bondscoach Loes Gunnewijk hoop. "De reserves zijn op de hoogte, maar we zullen op een later moment gezamenlijk een weloverwogen besluit maken."