Hongaarse politicus Magyar hoopt zich te bewijzen als echte uitdager van Orbán

Een deel van zijn succes in de aanloop naar de Europese verkiezingen dankt Magyar aan timing. Zijn ex-vrouw en voormalig minister van Justitie Judit Varga moest in februari samen met de president aftreden toen bekend werd dat ze gratie hadden gegeven aan een man die veroordeeld was voor het verdoezelen van een misbruikschandaal.

Magyar, een onbekend figuur die vanwege de positie van zijn vrouw binnen de partij allerlei baantjes namens Fidesz had gekregen, sprak zich in een YouTube-interview uit over de situatie en haalde fors uit naar de corruptie en het nepotisme onder Orbán. Later deelde hij een opname van een heimelijk opgenomen gesprek met zijn vrouw, waarin zij leek toe te geven dat er op hoog niveau sprake was van corruptie in de regering.

Snel bleek dat Magyar goede politieke instincten had. Hij sloot zich aan bij de kleine partij Tisza en begon met campagne voeren. De afgelopen maanden bezocht hij met een pick-uptruck bijna 200 plekken in Hongarije, waar hij in toespraken tekeer ging tegen de regering.

'Lastercampagne'

Dat Fidesz zich zorgen maakt om de groeiende populariteit van Magyar, blijkt uit de campagne die ze tegen hem zijn begonnen. In door de staat aangestuurde media wordt hij weggezet als een psychopaat die Hongarije in oorlog met Rusland wil laten storten.

Zijn ex-vrouw Varga gaf in april een emotioneel interview aan een regeringsgezinde tv-zender, waarin ze zei dat Magyar haar tijdens het huwelijk fysiek en emotioneel mishandelde. Terwijl Magyar zaterdag een demonstratie hield, gingen 50.000 aanhangers van Orbán het land rond om een miljoen kiezers te spreken. Zo'n grote actie hebben ze nog niet eerder georganiseerd.

Maar dat lijkt Magyars opmars vooralsnog niet te stoppen. De grote vraag bij de verkiezingen is hoeveel stemmen hij van Fidesz weet weg te kapen, of dat hij vooral de andere oppositiepartijen opslokt.

"De regering gaf veel geld uit aan een lastercampagne tegen mij", verkondigt Magyar vanaf het podium, terwijl hij uitkijkt op de tienduizenden mensen die op het protest zijn afgekomen. "Maar kijk wat ze hebben bereikt. We zijn groter dan ooit!"