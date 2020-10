Scorende debutant Brobbey geeft kleur aan zege matig Ajax

Ook de 2-1 kwam van de voet van Klaassen, net als Brobbey zo'n speler die scoorde bij zijn eredivisiedebuut voor Ajax in 2011, nadat een kopbal van Traoré was teruggekomen van de lat.

Fortuna kwam op 0-1 via George Cox, die na slap verdedigen van Ajax de verre hoek vond, en kreeg zelfs meer kansen. Met enig geluk herstelde de thuisploeg toch de schade. Een penalty van Davy Klaassen (na een overtreding van Ben Rienstra op Lassina Traoré) kwam terug via paal én doelman Yanick van Osch, zodat de treffer uit de rebound telde.

Hoewel Fortuna na de rust nog een paar grote kansen kreeg, liep Ajax verder uit. Brobbey kwam in de 65ste minuut in de ploeg voor Traoré en scoorde negen minuten later met wat geluk. De bal kwam na een schot op de paal van David Neres terug en met zijn scheenbeen werkte Brobbey de bal in het doel.