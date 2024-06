Oranje-opponent Oostenrijk sluit oefencampagne af met gelijkspel bij Zwitserland

Oostenrijk, de derde tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase op het komende EK, blijft het goed doen. Na de oefenzege van dinsdag op Servië (2-1) speelde het in Sankt Gallen met 1-1 gelijk bij Zwitserland, ook een EK-ganger.

Een slordigheid van Dan Ndoye leidde de vroege 0-1. De Zwitserse aanvaller leverde diep op de Oostenrijkse helft de bal in bij Florian Kainz, die onmiddellijk Christoph Baumgartner aan het werk zette. De middenvelder van RB Leipzig begon nog voor de middenlijn aan een rush die hem oog in oog met doelman Yann Sommer bracht. De afwerking was voorbeeldig.

De gasten, zonder sterspeler Marcel Sabitzer die naar eigen zeggen de nederlaag met Borussia Dortmund in de Champions League-finale tegen Real Madrid nog niet te boven is, trokken zich vervolgens terug op eigen helft. De Zwitsers vonden maar moeizaam openingen in de vijandelijke defensie, waarin ook Feyenoorder Gernot Trauner een plek had gekregen.