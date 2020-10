Van Duijvenbode strandt in halve finales EK darts

Het is Dirk van Duijvenbode niet gelukt de halve finales van het EK darts te brereiken. De enig overgebleven Nederlander in Oberhausen verloor in de kwartfinales met 10-4 van Jonny Clayton.

De eerste acht legs ging de score nog gelijk op, maar daarna won Clayton zes legs achter elkaar in de wedstrijd voor een plek bij de laatste vier.

Vrijdag werd Michael van Gerwen uitgeschakeld door Ian White (10-4). Ook voor Martijn Kleermaker, die een dag eerder titelhouder Rob Cross had verslagen, viel het doek in de achtste finales.

Het toernooi in Duitsland, waaraan de 32 beste spelers van de European Tour van de dartsbond PDC meedoen, duurt tot en met zondag. Op die dag zijn zowel de halve finales als de finale.