Israël viert bevrijding van vier gijzelaars uit Gaza als een overwinning

In Israël is met grote blijdschap gereageerd op de bevrijding van vier gijzelaars in Gaza door het Israëlische leger en de geheime dienst Shin Bet. Ze werden op 7 oktober meegenomen na de aanval op een terrein bij het Israëlische dorp Re'im, niet ver van de grens met Gaza, waar een groot muziekfestival aan de gang was. Na acht maanden zijn ze weer thuis.

De vier, Noa Argamani, Almog Meir, Andrey Kozlov en Shlomi Ziv, verkeren in goede gezondheid. Vanochtend maakte het leger bekend dat ze waren bevrijd "in een complexe operatie" in vluchtelingenkamp Nuseirat. Een Israëlische militair is daarbij omgekomen. Het was de grootste bevrijdingsoperatie tot nu toe. Er werden twee plekken tegelijk onder vuur genomen en bestormd in het kamp in Centraal-Gaza.

Premier Netanyahu zei in een verklaring dat Israël niet zal buigen voor terrorisme en met creativiteit en grenzeloze onverschrokkenheid zal blijven proberen alle gijzelaars te bevrijden. Hij bezwoer dat het gevecht doorgaat tot ze allemaal vrij zijn. Minister van Defensie Gallant noemde de operatie "gedurfd, briljant gepland en buitengewoon goed uitgevoerd".