Olympisch beachvolleyduo Boermans/De Groot naar halve finales in Ostrava

Het Nederlandse beachvolleybalduo Stefan Boermans/ Yorick de Groot, dat in actie gaat komen op de Olympische Spelen, laat dit weekend in het Tsjechische Ostrava zien in vorm te zijn en staat na een goede overwinning in de halve finales van het Elite16-toernooi.

Het andere Nederlandse, olympische, duo met Matthew Immers en Steven van de Velde kwam niet verder dan de kwartfinales.

Aan het begin van dit toernooi werd duidelijk dat deze twee mannelijke duo's Nederland gaan vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verloren namelijk woensdag in de kwalificatieronde en konden zich zo niet meer plaatsen voor Parijs.

Makkelijke zege

De vraag was nog wel hoe het met de vorm zit van de duo's die wel in actie gaan komen op de Spelen. Bij Boermans en De Groot lijkt het met de vorm in elk geval wel goed te zitten, zij overtuigden in hun kwartfinalewedstrijd.

Zonder al te veel moeite rekenden zij af met het Duitse duo Nils Ehlers en Clemens Wickler: 21-14 en 21-11. En dat is best knap te noemen, want de twee Duitsers staan derde op de wereldranglijst. Vooral Boermans was in de partij scorend goed op dreef.

Zondag treft het Nederlandse duo, de mondiale nummer acht, in de halve finales de Amerikanen Miles Partain en Andy Benesh. Dat duo staat vijfde op de wereldranglijst.

Lastiger duo

Voor Immers en Van de Velde waren de kwartfinales het eindstation. De twee namen het op tegen het Noorse duo Anders Mol en Christian Sørum. De Noren werden in het verleden Europees-, wereld- en olympisch kampioen, maar kennen nu een moeilijkere periode.

Van de Velde en Immers leken daarvan te profiteren en begonnen de eerste set furieus. Zij pakten een grote voorsprong (15-6), maar dat hielden ze na een korte break niet vol. De Noren kwamen helemaal terug in de wedstrijd en zorgden voor een slijtageslag in de eerste set, die ze uiteindelijk met 30-28 over de streep trokken.

In de tweede set liep het Nederlands duo snel achter de feiten aan en dat werd niet meer goedgemaakt: 17-21.