Leerkracht basisschool Leeuwarden ontslagen na filmen van kinderen bij omkleden

Een leerkracht van een basisschool in Leeuwarden is opgepakt omdat hij foto's en video-opnames maakte van kinderen toen ze zich aan het omkleden waren voor en na de gym- en zwemlessen.

De man zou meer dan twee jaar lang opnames hebben gemaakt van leerlingen van de Plataanschool. Hij is drie weken geleden opgepakt, maar nu weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte, bevestigt de politie bij Omrop Fryslân. Het is nog onbekend wat hij met de beelden deed en of hij ze verder heeft verspreid.

"Ik ben er zelf enorm van geschrokken", reageert bestuursvoorzitter Arjette de Pree van onderwijskoepel De Proloog, waar de Plataanschool onder valt. "Het is verdrietig dat dit op onze mooie school gebeurt."

Politieonderzoek

Zolang het politieonderzoek loopt, wil De Pree niet zeggen hoe de school heeft ontdekt wat de leerkracht deed. "Daar mag ik nu niets over vertellen. Ik ben erover geïnformeerd. Op dat moment hebben we de politie ingeschakeld en de leraar geschorst. En daarna ontslagen."

De ouders van de kinderen op de Plataanschool zijn gisteren geïnformeerd. "Dat hebben we met een brief gedaan", zegt De Pree. "Daar staan alle feiten in."

Kinderen geïnformeerd

De school heeft ook geprobeerd om de situatie aan de kinderen uit te leggen. "Dat is lastig. Maar dat is, denk ik, goed gedaan", aldus de bestuursvoorzitter. "De kinderen hebben gehoord dat de meester iets heeft gedaan wat niet mag en dat hij daarom niet meer op school terugkomt."