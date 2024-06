Dit elftal vol grote namen ontbreekt op het EK voetbal in Duitsland

Oud-Ajacied Jurriën Timber stond vrijwel het complete seizoen buitenspel met een zware kruisbandblessure. Begin mei keerde de verdediger terug in de wedstrijdselectie van Arsenal en viel nog in als rechtsback tijdens een duel met Everton. Maar dat was niet genoeg voor bondscoach Ronald Koeman om hem op te roepen.

Ook Harry Maguire is onvoldoende hersteld voor een plek in de Engelse selectie. De verdediger speelde 63 interlands, veelal als aanvoerder, maar is geblesseerd aan zijn kuit. "Ondanks mijn inspanningen is het mij niet gelukt om op tijd fit te zijn", meldde Maguire op Instagram. "Misschien heb ik het te hard geprobeerd. Ik ben er kapot van en enorm ontdaan."