Vanavond op tv: Gijzelaars gered uit de Gazastrook • Exotische huisdieren verboden • Jaap van Zweden: afscheid van New York

Vier gijzelaars gered uit de Gazastrook,

Het Israëlische leger heeft vier Israëlische gegijzelden bevrijd uit de Gazastrook. Dat is voorlopig goed nieuws voor premier Benjamin Netanyahu. Elke zaterdag zijn er in Israël protesten tegen het beleid van Netanyahu. Bij die demonstratie zijn ook familieleden van gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. Oppositieleider Benny Gantz zou vanavond aanwezig zijn bij een protest en een persconferentie geven. Aangenomen werd dat hij zijn vertrek zou aankondigen. Door het nieuws over de vrijlating heeft hij die persconferentie afgezegd.

Gantz, die zonder portefeuille in het oorlogskabinet zit, eist dat Netanyahu binnen drie weken met een plan komt voor het naoorlogse bestuur van Gaza. Ook eist Gantz onder meer de demilitarisering van de Gazastrook en wil hij dat er een Amerikaanse, Europese, Arabische en Palestijnse regering komt die het civiele bestuur in Gaza gaat vormen. We praten over de ontwikkelingen met Bart wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam.