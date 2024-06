EK-selecties bekend: dit zijn de jongste, oudste en meest ervaren spelers

Pau Cubarsí, Yamals 17-jarige ploeggenoot bij Barcelona, viel overigens op het laatste moment af bij de Spaanse selectie van bondscoach Luis de la Fuente. Daardoor is de 18-jarige Fransman Warren Zaïre-Emery van Paris Saint-Germain na Yamal de jongste EK-deelnemer.

Daarna volgt de 18-jarige Feyenoorder Leo Sauer, die is opgenomen in de selectie van Slowakije. In Rotterdam speelde hij dit seizoen vijftien keer mee, telkens als invaller. Hij scoorde twee keer en gaf vier assists.

De oudste

En de oudste? Dat is de 41-jarige Pepe bij Portugal. De in Brazilië geboren verdediger heeft aangetoond nog altijd topfit te zijn. Hij speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor FC Porto en was in maart nog aanvoerder van Portugal tijdens het gewonnen oefenduel met Zweden: 5-2. Pepe begint in Duitsland aan zijn vijfde EK.