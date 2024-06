Kogelslingeraar Comenentia mist EK-finale: 'Slechtste prestatie dit seizoen'

Comenentia kwam met een persoonlijk record (79,09 meter) naar Rome. Daarmee behoorde hij tot de top van Europa dit seizoen. De mislukte kwalificatie kwam hard aan. "Dit is mijn slechtste prestatie van dit seizoen. Ik kom met 79 meter naar Rome. Dan verwacht je de finale te halen."

Brug te ver

Comenentia deed de afgelopen jaren zowel bij het kogelslingeren als bij het kogelstoten mee aan Europese- en wereldkampioenschappen. Een finale bleek altijd een brug te ver.

Waarom het in de kwalificatie in Rome niet liep, kon de atleet niet direct aangeven. "Ik ben in goede vorm. Dit is balen. Op dit moment heb ik geen antwoord waarom het niet goed ging. Hier kwam ik niet voor", zei Comenentia, die zich al wel geplaatst heeft voor de Olympische Spelen in Parijs.