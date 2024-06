IND had in zomer al 'incomplete cijfers' gestapelde nareis

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) had al kort na de val van het kabinet in juli vorig jaar een indicatie dat gestapelde nareizen van vluchtelingen niet vaak voorkomen. Dat blijkt uit documenten die staatssecretaris Van der Burg (VVD) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De uiteindelijke (vergelijkbaar lager) cijfers werden in februari bekend.

De IND stelde begin augustus na vragen van media een document op met de beschikbare gegevens over gestapelde gezinshereniging. Daaruit kon worden opgemaakt dat gemiddeld maximaal honderd vluchtelingen per jaar met succes nareis op nareis stapelden. Maar "omdat de cijfers geen compleet beeld gaven is de nota niet geaccordeerd in de interne IND-lijn", aldus het ministerie.

Dat de (relatief lage) cijfers pas begin dit jaar naar buiten kwamen en niet al in de zomer, komt volgens de IND doordat er "uit zorgvuldigheid" meerdere interne controles zijn geweest voordat de cijfers definitief waren. "Voor het totale proces heeft de IND helaas veel tijd nodig gehad, onder meer vanwege de complexiteit van de analyses en beperkte capaciteit daarvoor."

'Duizenden gevallen'

De lage cijfers contrasteren met wat de VVD rond de val van het kabinet (over asiel) zei. Zo sprak partijleider en Justitieminister Yesilgöz van "nareis op nareis op nareis". En hoewel er volgens haar geen exacte cijfers waren, zei ze in de Volkskrant wel te denken dat het om duizenden gevallen ging. De kwestie speelde ook een rol in de verkiezingscampagne van afgelopen najaar.

De cijfers uit de incomplete nota van augustus komen overigens grotendeels overeen met de uiteindelijke cijfers die de IND hierover in februari heeft vrijgegeven. Toen die cijfers naar buiten kwamen klonk kritiek op Yesilgöz vanuit onder meer Vluchtelingenwerk. Die organisatie noemde het "zeer kwalijk en schadelijk voor het draagvlak dat er een beeld werd neergezet van een exponentiële toename van nareizigers".

In het gisteren vrijgegeven document wordt benadrukt dat Van der Burg en Yesilgöz niet op de hoogte waren gebracht van de nota met de incomplete cijfers.