Na 150 jaar stopt de stoomlocomotief weer op station Maliebaan

Het Maliebaanstation was meer dan alleen een stationsgebouw, het was een dorpje op zich, zegt conservator Pieterse. Achter het station was een onderhoudsloods. Er waren verschillende personeelswoningen: van de stationschef bijvoorbeeld die 24 uur per dag beschikbaar moest zijn. Ook was er een badkamer voor de machinist, want die zat vlak bij de kolen, in weer en wind.

Elektriciteit was er nog niet, vandaar die steenkool in de locomotief. De trein zelf werd van binnen en buiten verlicht met olielampen, die stuk voor stuk werden aangestoken door een lampenist. "Daarvoor moest hij vaak over de rijtuigen heen klimmen, want aan de buitenkant zaten dus ook lampen", aldus Pieterse.

Veel lawaai

De enige baan waarvoor de Spoorweg-Maatschappij toen vrouwen aannam was die van overwegwachteres. Maar dan alleen als die vrouw getrouwd was met een man die ook bij de spoorwegen werkte én met het gezin naast de overweg woonde. "Haar taak was het naar beneden draaien van de overwegbomen. Vlak bij de overweg stond een seinklok en die maakte veel lawaai als er een trein aankwam", weet Pieterse. "Het loon was 30 cent per dag, het was de laagst betaalde functie bij de spoorwegen."

Een enkele keer ging het mis omdat een overwegwachteres te laat was. Daarover heeft zanger Willy Derby in 1931 het lied Het vrouwtje van de overweg op grammofoonplaat uitgebracht.