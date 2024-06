Deense premier houdt whiplash over aan aanval op straat

De Deense premier Mette Frederiksen heeft een lichte whiplash overgehouden aan de aanval van gisteravond. Dat heeft haar kantoor in een verklaring laten weten. Voor vandaag zijn alle afspraken van de premier afgezegd.

Frederiksen werd aangevallen op een plein in het centrum van Kopenhagen. Kort daarvoor had ze deelgenomen aan een televisiedebat in aanloop naar de Europese verkiezingen, die in Denemarken morgen worden gehouden.

Een 39-jarige man is opgepakt, hij wordt vanmiddag voorgeleid. Over een motief is nog niets bekend. Ook is het niet duidelijk of hij een wapen bij zich had.

'Hard tegen schouder geduwd'

Deense media meldden gisteravond dat de premier op haar hoofd was geslagen, maar twee ooggetuigen zeggen vandaag tegen de krant BT dat de premier hard tegen de schouder is geduwd. Ze benadrukten dat de premier niet is gevallen.

Een andere ooggetuige zegt tegen de krant dat de verdachte snel na het incident werd opgepakt. De premier is nog naar een café in de buurt gelopen. Daar is ze opgehaald door lijfwachten.