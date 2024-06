Van de chinchilla tot de serval: honderden huisdieren vanaf 1 juli verboden

De Russische dwerghamster, het stokstaartje, het gordeldier en nog honderden anderen zoogdieren mogen per 1 juli niet meer als huisdier worden gehouden. Op die dag gaat de zogenoemde positieflijst in: een lijst met dertig zoogdieren die zijn toegestaan als huisdier. Met deze lijst moet er een einde komen aan tientallen jaren van discussie. Maar niet iedereen is blij.

Zes wetenschappers hebben vijf jaar gedaan over het opstellen van de lijst. En het was niet de eerste poging. Al ruim dertig jaar wordt gesoebat over de vraag welke dieren wel en niet geschikt zijn als huisdier. Een soortgelijke lijst hield in 2017 geen stand bij de rechter omdat die onvoldoende onderbouwd was.

Van de 320 zoogdieren die nu in Nederland als huisdier worden gehouden, zijn er nog dertig over. Dieren die per 1 juli verboden zijn, mogen tot hun dood bij hun baasje blijven. Daarna is het klaar voor onder andere exotische katten, de Russische dwerghamster, de chinchilla en de capibara.

'Zorgvuldig en onafhankelijk'

Bij het opstellen van deze positieflijst hebben de wetenschappers gelet op de risico's voor de mens en het dier zelf. Dierenarts en viroloog Tineke Kramer is een van de zes wetenschappers die de positieflijst hebben samengesteld. "Alles wat wij in dit rapport hebben opgenomen is terug te vinden in de wetenschap. Dat is een heel zorgvuldig en onafhankelijke beoordeling geweest."

In 1992 trad de gezondheids- en welzijnswet voor dieren in werking. Toen werd er al gesproken over het opstellen van een positieflijst met zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. "Het is dus niet heel verrassend, wat er nu gebeurt", zegt David van Gennip, directeur van Stichting AAP. "We hebben er meer dan dertig jaar aan kunnen wennen."

Bezitters van bijzondere huisdieren zijn niet blij. "Met de capibara is nog nooit iets voorgevallen. Terwijl de goudhamster, die wel op de lijst staat, de ninja is onder de knaagdieren."