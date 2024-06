Ria Lubbers (83), weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, overleden

Ria Lubbers, de weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, is afgelopen dinsdag overleden. Dat meldt haar familie in een rouwadvertentie in de Rotterdamse uitgave van het AD.

Ria Lubbers is 83 jaar geworden. Het is niet duidelijk waaraan ze is overleden.

Haar man Ruud Lubbers, die in 2018 overleed, was namens het CDA minister-president tussen 1982 en 1994. Ria Lubbers verscheen in die periode regelmatig in de media. Ze wordt ook wel de eerste 'first lady' van Nederland genoemd.

Die titel vond ze zelf niet terecht omdat haar functie niet vergelijkbaar zou zijn met die van een Amerikaanse first lady. "Daar ben je de eerste vrouw in het land, hier is dat natuurlijk altijd Beatrix", zei ze in een interview met De Telegraaf in 2008, verwijzend naar de toenmalige koningin.

Ria Lubbers zette zich tijdens haar leven in voor verschillende goede doelen. Zo was ze actief voor Nationale Vereniging de Zonnebloem en de Stichting Handicamp in Overijssel, die het kamperen voor mensen met een lichamelijke beperking wil bevorderen.