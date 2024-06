Neef Suzanne Schulting verrast profs in ZLM Tour: 'Vakantiedagen zijn nu bijna op'

Vakantiedagen om te koersen

En soms valt alles dan ineens op z'n plek, ondanks dat hij in een goede week 'slechts' vijftien uur per week traint. "Maandag is papa-dag, dan doe ik de klusjes in huis, haal ik de boodschappen en breng ik mijn twee oudste kinderen naar school. In de avond probeer ik dan nog twee uurtjes te fietsen om het hoofd leeg te maken."

"Dinsdag en donderdag fiets ik van en naar mijn werk. Zo probeer ik mijn uurtjes bij elkaar te sprokkelen. In het weekend krijg ik vaak één dag een vrijbrief voor een koers of een lange training."

Dat Schulting in de ZLM Tour rijdt, is eigenlijk best bijzonder. Hij moet er vakantiedagen voor opofferen. "En ik ben intussen al bijna door mijn vakantiedagen heen dit jaar. Ik zal dan ook verder geen meerdaagsen rijden. Dat is gewoon niet haalbaar. Ik wil ook met mijn gezin op vakantie in de zomer."